Українські велосипедистки здобули два перших місця на Гран-прі в Туреччині (фото)



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Валерія Кононенко і Ольга Кулинич - на вершині п'єдесталу в Туреччині Світлина - Управління спорту КОДА

Перемогу святкувала Валерія Кононенко

Українки Валерія Кононенко та Ольга Кулинич посіли два перших місця на турецькому блоці перегонів Coppadocia Grand Prix в категорії 1,2 з велоспорту на шосе.

Третьою в змаганнях стала росіянка Айґюль Ґареєва, а ще одна українка Марина Іванюк посіла дев’яте місце.

Зауважимо, що з збірна України з велоспорту на шосе наразі перебуває на тренувальному зборі у високогір’ї Туреччини. Понад 2000 м над рівнем моря, 16 днів – дівчата одночасно братимуть участь в шести перегонах із серії UCI (Міжнародної федерації велоспорту) та здобуватимуть для команди Ciclotel UCI-очки. Збір є етапом підготовки до чемпіонату світу-2020. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі місце й час проведення змагань узгоджуються, але першість світу точно відбудеться в горах, повідомляє прес-служба Управління спорту Київської обласної державної адміністрації.

Зауважимо, що наступні етапи перегонів Coppadocia Grand Prix відбудуться 5, 6, 14 і 15 вересня.

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