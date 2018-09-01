Рижикова перемогла в забігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі «Діамантової ліги»
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Розсилка
Окунева - третя в стрибках у висоту
У п'ятницю, 31-го серпня, в бельгійському Брюсселі пройшов фінал «Діамантової ліги».
Анна Рижикова перемогла в забігу на 400 метрів з бар'єрами, а Оксана Окунєва стала третьою в стрибках у висоту.
«Діамантова ліга»
Фінал
Брюссель, Бельгія
Жінки
400 м з бар'єрами
1. Анна Рижикова (Україна) - 55,38
2. Ганні Клаес (Бельгія) - 55,87
3. Айомід Фолорунсо (Італія) - 56,12
5. Вікторія Ткачук (Україна) - 56,15
6. Марія Миколенко (Україна) - 57,72
Стрибки у висоту
1. Нафісату Тіам (Бельгія) - 1,89
2. Ніколя Макдермот (Австралія) - 1,87
3. Оксана Окунєва (Україна) - 1,87
800 м
1. Лінсі Шарп (Великобританія) - 1.59,53
2. Анна Германсон (Швеція) - 2.00,96
3. Ноель Яріга (Бенін) - 2.01,35
6. Ольга Ляхова (Україна) - 2.02,51
Дев'ять учасників забігу встановили особисті рекорди, троє показали кращі результати в сезоні.
Стрибки у висоту
1. Брендон Старк (Австралія) - 2,33
2. Матеуш Пшибилко (Німеччина) - 2,33
3. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2,31
4. Андрій Проценко (Україна) - 2,31
Джерело: Tribuna.com