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    Рижикова перемогла в забігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі «Діамантової ліги»

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    Анна Рижикова - Рижикова перемогла в забігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі «Діамантової ліги»
    Анна Рижикова

    Окунева - третя в стрибках у висоту

    У п'ятницю, 31-го серпня, в бельгійському Брюсселі пройшов фінал «Діамантової ліги».

    Анна Рижикова перемогла в забігу на 400 метрів з бар'єрами, а Оксана Окунєва стала третьою в стрибках у висоту.

    «Діамантова ліга»

    Фінал

    Брюссель, Бельгія

    Жінки

    400 м з бар'єрами

    1. Анна Рижикова (Україна) - 55,38
    2. Ганні Клаес (Бельгія) - 55,87
    3. Айомід Фолорунсо (Італія) - 56,12
    5. Вікторія Ткачук (Україна) - 56,15
    6. Марія Миколенко (Україна) - 57,72

    Стрибки у висоту

    1. Нафісату Тіам (Бельгія) - 1,89
    2. Ніколя Макдермот (Австралія) - 1,87
    3. Оксана Окунєва (Україна) - 1,87

    800 м

    1. Лінсі Шарп (Великобританія) - 1.59,53
    2. Анна Германсон (Швеція) - 2.00,96
    3. Ноель Яріга (Бенін) - 2.01,35
    6. Ольга Ляхова (Україна) - 2.02,51

    Дев'ять учасників забігу встановили особисті рекорди, троє показали кращі результати в сезоні.

    Стрибки у висоту

    1. Брендон Старк (Австралія) - 2,33
    2. Матеуш Пшибилко (Німеччина) - 2,33
    3. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2,31
    4. Андрій Проценко (Україна) - 2,31

    Джерело: Tribuna.com

    Андрій Проценко Оксана Окунєва легка атлетика
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