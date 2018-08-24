Рижикова та Проценко перемогли на легкоатлетичному турнірі в Італії



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Андрій Проценко. Фото ФЛАУ

Наталія Прищепа та Владислав Мазур показали треті результати у своїх видах

Після чемпіонатів Європи або світу один з найулюбленіших турнірів легкоатлетів щорічно приймає Роверето. 23 серпня в Італії зібралися спортсмени, серед яких були і чемпіони континенту, і призери.

До Роверето приїхали відразу 10 українських легкоатлетів, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Одна з них, Ольга Бібік, виконувала роль пейсмейкера на дистанції 800 метрів. Інші ж змагалися за якомога вищі місця і результати.

На старт 400-метрівки з бар’єрами вийшли всі три учасниці чемпіонату Європи від України.

Срібна медалістка Берліна-2018 Анна Рижикова впевнено перемогла, показавши час 55,74 с. Вікторія Ткачук була четвертою (56,47 с). Марія Миколенко у своєму забігу фінішувала п’ятою, слідом за Ткачук, але за результатами двох посіла шосте місце (57,52 с).

Ще одну перемогу Україна відсвяткувала у секторі для стрибків у висоту.

Андрій Проценко став першим з результатом 2,26 м. Такий же результат показали ще два атлети, проте за спробами обоє поступилися Проценкові. Дмитро Дем’янюк посів шосте місце (2,15 м).

Дві треті сходинки Україна має з бігу на 800 метрів серед жінок і стрибків у довжину серед чоловіків. Третьою фінішну лінію на 800-метрівці перетнула Наталія Прищепа. Час українки – 2:00.26 хв.

Владислав Мазур у найкращій зі спроб стрибнув у довжину на 7,73 м і замкнув першу трійку.