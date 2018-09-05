Рижикова виграла забіг на міжнародному легкоатлетичному турнірі в Загребі
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Другий результат показала Вікторія Ткачук
Срібний призер чемпіонату Європи Анна Рижикова продовжує збирати нагороди на міжнародних турнірах.
Після тріумфу в фіналі «Діамантової ліги» українка здобула перемогу і на етапі другої за значимістю легкоатлетичної серії IAAF World Challenge.
На останньому етапі в сезоні, що пройшов в Загребі, виступило чотири представники України.
На старт 400 м з бар'єрами у жінок вийшли Анна Рижикова, Вікторія Ткачук та Марія Миколенко.
В результаті, Рижикова фінішувала першою - 55,89 с, Ткачук другою - 56,24 с, Миколенко показала лише шостий результат - 58,14.
Також в Загребі змагався бронзовий призер чемпіонату Європи в Берліні Сергій Никифоров.
Українець показав свій найкращий результат у третій спробі - 7,88 м, але йому не вистачило одного сантиметра до трійки призерів.
Наступними змаганнями, на яких виступлять Рижикова і Никифоров, стане Континентальний Кубок IAAF, який відбудеться в Остраві, Чехія.
Також до них приєднається дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа.
Джерело: Xsport.ua