Ролан Гаррос. Бондаренко та Надія Кіченок вийшли у друге коло парного розряду
-
Розсилка
Водночас, Ольга Савчук зазнала поразки
Двом українським тенісисткам вдалося подолати стартове коло Roland Garros-2018 у парному розряді.
Далі пройшли Катерина Бондаренко та Надія Кіченок.
А от Ольга Савчук змушена була зачохлити ракетку вже після першої ж зустрічі.
Зауважимо, що пара Кіченок зіграє у наступному раунді якраз з кривдницями Савчук.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Парний розряд
Перше коло
Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Україна / Сербія) – Абігейл Спірс / Алісія Росольська (США / Польща, 15) – 7:5, 4:6, 7:6(2)
Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія, 16) – Анастасія Севастова / Менді Мінелла (Латвія / Люксембург) – 3:6, 6:3, 7:5
Дуань Іньін / Олександра Саснович (Китай / Білорусь) – Ольга Савчук / Ана Богдан (Україна / Румунія) – 6:3, 3:6, 6:1
Нагадаємо, Катерина Бондаренко поступилася у першому колі одиночного розряду.