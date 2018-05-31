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    Ролан Гаррос. Бондаренко та Надія Кіченок вийшли у друге коло парного розряду

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    Фото з Instragram - Ролан Гаррос. Бондаренко та Надія Кіченок вийшли у друге коло парного розряду
    Фото з Instragram

    Водночас, Ольга Савчук зазнала поразки

    Двом українським тенісисткам вдалося подолати стартове коло Roland Garros-2018 у парному розряді.

    Далі пройшли Катерина Бондаренко та Надія Кіченок.

    А от Ольга Савчук змушена була зачохлити ракетку вже після першої ж зустрічі.

    Зауважимо, що пара Кіченок зіграє у наступному раунді якраз з кривдницями Савчук.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Парний розряд

    Перше коло

    Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Україна / Сербія) – Абігейл Спірс / Алісія Росольська (США / Польща, 15) – 7:5, 4:6, 7:6(2)

    Надія Кіченок / Анастасія Родіонова (Україна / Австралія, 16) – Анастасія Севастова / Менді Мінелла (Латвія / Люксембург) – 3:6, 6:3, 7:5

    Дуань Іньін / Олександра Саснович (Китай / Білорусь) – Ольга Савчук / Ана Богдан (Україна / Румунія) – 6:3, 3:6, 6:1

    Нагадаємо, Катерина Бондаренко поступилася у першому колі одиночного розряду.

    теніс Ольга Савчук Ролан Гаррос Катерина Бондаренко Надія Кіченок Франція
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