Романчич став дворазовим чемпіоном юніорського чемпіонату України з біатлону
- Вчора, 21:20
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Розсилка
У юніорок гонку переслідування виграла Валерія Дмитренко
У Тисовці, де проходить юніорський чемпіонат України з біатлону, відбулися гонки переслідування.
Ці змагання є відбірними на юніорські кубки світу, юніорський чемпіонат Європи та юніорський чемпіонат світу.
По три спортсмени у хлопців і дівчат вже відібралися на ці змагання.
Ще по двоє будуть відібрані за результатами стартів, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
Переслідування. Юніори
1. Владислав Романчич (0+0+0+1) - 38:23.2
2. Олександр Пономаренко (1+1+2+1) - +1:28.3
3. Руслан Бригадир (0+1+1+1) - +1:53.5
4. Юрій Ситник (1+1+1+2) +3:04.6
5. Кирило Сергієнко (1+0+1+2) +3:20.7
Переслідування. Юніорки
1. Валерія Дмитренко (1+0+1+1) - 39:41.6
2. Мар’яна Брикайло (2+1+0+1) - +40.6
3. Оксана Сігеті (1+0+1+4) - +1:26.5
4. Анна Коваленко (1+1+3+0) - +3:47.3
5. Анна Ситник (3+1+2+1) - +6:32.2
Нагадаємо, Романчич і Брикайло виграли спринти юніорського чемпіонату України з біатлону.