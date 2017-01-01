Романчич став дворазовим чемпіоном юніорського чемпіонату України з біатлону

У юніорок гонку переслідування виграла Валерія Дмитренко

У Тисовці, де проходить юніорський чемпіонат України з біатлону, відбулися гонки переслідування. Ці змагання є відбірними на юніорські кубки світу, юніорський чемпіонат Європи та юніорський чемпіонат світу. По три спортсмени у хлопців і дівчат вже відібралися на ці змагання. Ще по двоє будуть відібрані за результатами стартів, інформує офіційний



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Владислав Романчич. Фото ФБУ

У юніорок гонку переслідування виграла Валерія Дмитренко

У Тисовці, де проходить юніорський чемпіонат України з біатлону, відбулися гонки переслідування.

Ці змагання є відбірними на юніорські кубки світу, юніорський чемпіонат Європи та юніорський чемпіонат світу.

По три спортсмени у хлопців і дівчат вже відібралися на ці змагання.

Ще по двоє будуть відібрані за результатами стартів, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Переслідування. Юніори

1. Владислав Романчич (0+0+0+1) - 38:23.2

2. Олександр Пономаренко (1+1+2+1) - +1:28.3

3. Руслан Бригадир (0+1+1+1) - +1:53.5

4. Юрій Ситник (1+1+1+2) +3:04.6

5. Кирило Сергієнко (1+0+1+2) +3:20.7

Переслідування. Юніорки

1. Валерія Дмитренко (1+0+1+1) - 39:41.6

2. Мар’яна Брикайло (2+1+0+1) - +40.6

3. Оксана Сігеті (1+0+1+4) - +1:26.5

4. Анна Коваленко (1+1+3+0) - +3:47.3

5. Анна Ситник (3+1+2+1) - +6:32.2

Нагадаємо, Романчич і Брикайло виграли спринти юніорського чемпіонату України з біатлону.