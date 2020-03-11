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    «Ромі» не дозволили летіти до Іспанії - матч Ліги Європи зірвано

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    Матч скасовано - «Ромі» не дозволили летіти до Іспанії - матч Ліги Європи зірвано
    Матч скасовано

    У світі починається паніка навколо епідемії коронавірусу

    Римська команда не полетить на гру в Іспанію, оскільки не отримала дозвіл від місцевої влади на посадку літака.

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    Найближчим часом УЄФА повідомить подробиці з приводу проведення гри, яка повинна була пройти в четверг, 12 березня, в Севільї без глядачів.

    Раніше на гру Ліги Європи з «Інтером» в Мілан відмовився летіти «Хетафе».

    Нагадаємо, що у четвер свій матч на турнірі проведе донецький «Шахтар» - матч проти «Вольфсбургу» пройде без глядачів.

    Вчора, 10 березня, в Іспанії вже грала італійська команда - «Аталанта» перемогла «Валенсію», а сьогодні в Барселоні свій матч проведе «Наполі». У цих випадках команди знайшли компроміс.

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