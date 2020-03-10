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    Німці не пустять уболівальників на матч Ліги Європи проти «Шахтаря»

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    &laquo;Шахтар&raquo; звик до порожніх трибун, тому почуватиметься в Німеччині, мов удома - Німці не пустять уболівальників на матч Ліги Європи проти «Шахтаря»
    «Шахтар» звик до порожніх трибун, тому почуватиметься в Німеччині, мов удома
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    Крім того, на гру у відповідь до Харкова не приїдуть німецькі фанати

    Німецький футбольний клуб «Вольфсбурґ» повідомив про те, що перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти українського «Шахтаря» з Донецька відбудеться за порожніх трибун через поширення коронавірусу.

    «Таке рішення було прийнято з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Я дякую розчарованим фанатам за їхнє розуміння, а «Вольфсбурґу» - за високий рівень відповідальності і співпрацю», - сказала керівник відділу спорту і здоров'я Моніка Мюллер, яку цитує клубна прес-служба.

    Уболівальникам, які вже купили квитки на зустріч, повернуть гроші.

    Зазначимо, що на матч-відповідь до Харкова не полетять німецькі фанати.

    Раніше повідомлялося, що п’ять єврокубкових матчів відбудуться за зачиненими дверима. У Лізі чемпіонів це матчі «Валенсія» - «Аталанта» та «ПСЖ» - «Боруссія» Дортмунд. У Лізі Європи – «Севілья» - «Рома», «Інтер» - «Хетафе» та «Олімпіакос» - «Вулвергемптон». Взагалі скасовано гру «Базель» - «Гоффенгайм». Також за закритими трибунами зіграють матч Ліги чемпіонів 18 березня «Барселона» - «Наполі».

     Читайте також: Офіційно: на матч Польща – Україна у Хожуві через коронавірус глядачів не впустять
    фанати ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК «Вольфсбурґ» коронавірус
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