Роналдо став власником і президентом «Вальядоліда»
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Бразилець придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро
Новим президентом «Вальядоліда» став екс-форвард збірної Бразилії Роналдо.
Він придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро і став власником іспанської команди.
«Футбол - моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Прімері, а й більшого. Ми хочемо створити конкурентоспроможну команду і бути максимально прозорими для наших уболівальників», - зазначив він.
«Ми хочемо максимальної участі фанатів в житті клубу. Чекаємо ваших ідей, пропозицій і критики. Я хочу, щоб ви були сьогоденням і майбутнім «Вальядоліда», - сказав Роналдо після свого призначення.
@ronaldo ya presume de la blanquivioleta #RealValladolid pic.twitter.com/CVT5ePqQD4— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 3 сентября 2018 г.
Джерело: Tribuna.com