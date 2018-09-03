  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роналдо став власником і президентом «Вальядоліда»

    • Розсилка
    Роналдо - Роналдо став власником і президентом «Вальядоліда»
    Роналдо

    Бразилець придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро

    Новим президентом «Вальядоліда» став екс-форвард збірної Бразилії Роналдо.

    Він придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро і став власником іспанської команди.

    «Футбол - моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Прімері, а й більшого. Ми хочемо створити конкурентоспроможну команду і бути максимально прозорими для наших уболівальників», - зазначив він.

    «Ми хочемо максимальної участі фанатів в житті клубу. Чекаємо ваших ідей, пропозицій і критики. Я хочу, щоб ви були сьогоденням і майбутнім «Вальядоліда», - сказав Роналдо після свого призначення.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ