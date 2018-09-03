Роналдо став власником і президентом «Вальядоліда»



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Роналдо

Бразилець придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро

Новим президентом «Вальядоліда» став екс-форвард збірної Бразилії Роналдо.

Він придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро і став власником іспанської команди.

«Футбол - моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Прімері, а й більшого. Ми хочемо створити конкурентоспроможну команду і бути максимально прозорими для наших уболівальників», - зазначив він.

«Ми хочемо максимальної участі фанатів в житті клубу. Чекаємо ваших ідей, пропозицій і критики. Я хочу, щоб ви були сьогоденням і майбутнім «Вальядоліда», - сказав Роналдо після свого призначення.

Джерело: Tribuna.com