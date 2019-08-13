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    Роналду назвав свою головну відмінність від Мессі

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    Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі&nbsp; - Роналду назвав свою головну відмінність від Мессі
    Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі 
    Євроспорт

    Португальський форвард «Ювентуса» назвав свої переваги над аргентинським лідером «Барселони»

    Португальський форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду назвав свою головну відмінність від аргентинського лідера «Барселони» Ліонеля Мессі.

    «Різниця в тому, що я грав за багато клубів та вигравав з ними Лігу чемпіонів. Шість разів поспіль я був найкращим бомбардиром турніру. Небагато футболістів п’ять разів вигравали Лігу чемпіонів. То ж я можу ототожнювати себе з цим турніром», - передає слова Роналду Football Italia з посиланням на DAZN.

    Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі вважають головними конкурентами серед найкращих футболістів світу останніх років. 

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