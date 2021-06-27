  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Залишилася Україна. Нідерланди поступилися чехам в 1/8 фіналу Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Залишилася Україна. Нідерланди поступилися чехам в 1/8 фіналу Євро
    Фото з відкритих джерел

    Третім чвертьфіналістом чемпіонату континенту стала команда Чехії

    З групи С, де виступала збірна України, в боротьбі за трофей залишилася лише команда Андрія Шевченка. Напередодні склала зброю Австрія, в сьогодні залишила Євро-2020 команда Нідерландів.

    Голландцям насвинячив російський арбір Карасьов. На 55-й хвилині він вилучив Маттейса Де Лігта за ніби-то навмисну гру рукою.

    Згодом Томаш Голеш у контратаці відкрив рахунок, а Патрік Шик, коли голландці пішли ва-банк, його подвоїв.

    Керівники футболу на трибунах.
    Керівники футболу на трибунах.

    Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Швеції в Бухаресті. Матч відбудеться 29 червня в Глазго. Початок - о 22:00.

    Тим часом Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Залишилася Україна. Нідерланди поступилися чехам в 1/8 фіналу Євро