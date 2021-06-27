Залишилася Україна. Нідерланди поступилися чехам в 1/8 фіналу Євро

Третім чвертьфіналістом чемпіонату континенту стала команда Чехії

З групи С, де виступала збірна України, в боротьбі за трофей залишилася лише команда Андрія Шевченка. Напередодні склала зброю Австрія, в сьогодні залишила Євро-2020 команда Нідерландів.

Голландцям насвинячив російський арбір Карасьов. На 55-й хвилині він вилучив Маттейса Де Лігта за ніби-то навмисну гру рукою.

Згодом Томаш Голеш у контратаці відкрив рахунок, а Патрік Шик, коли голландці пішли ва-банк, його подвоїв.

Керівники футболу на трибунах.

Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Швеції в Бухаресті. Матч відбудеться 29 червня в Глазго. Початок - о 22:00.

Тим часом Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео).