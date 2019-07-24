  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роналду зайняв перше місце списку спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram

    • Розсилка
    Роналду зайняв перше місце списку спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram

    Рекламний пост в акаунті Кріштіану коштує $975 тис

    Портал Hopper опублікував рейтинг спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram.

    Перше місце в списку з солідним відривом зайняв нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Рекламний пост в його акаунті коштує $975 тис.

    До першої трійки також увійшли футболісти - форвард «Парі Сен-Жермен» і збірної Бразилії Неймар ($722 тис.) та нападаючий «Барселони» і національної команди Аргентини Ліонель Мессі ($648 тис.).

    У десятці кращих за цим показником розташувалися також екс-півзахисник збірної Англії Девід Бекхем ($357 тис.), колишній бразильський хавбек Роналдіньйо ($256 тис.), валлійський нападник «Реала» Гарет Бейл ($218 тис.), шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович ($200 тис.) і партнер Мессі по атаці «Барселони» уругваєць Луїс Суарес ($184 тис.).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Луїс Суарес Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ