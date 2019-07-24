Роналду зайняв перше місце списку спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram



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Рекламний пост в акаунті Кріштіану коштує $975 тис

Портал Hopper опублікував рейтинг спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram.

Перше місце в списку з солідним відривом зайняв нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Рекламний пост в його акаунті коштує $975 тис.

До першої трійки також увійшли футболісти - форвард «Парі Сен-Жермен» і збірної Бразилії Неймар ($722 тис.) та нападаючий «Барселони» і національної команди Аргентини Ліонель Мессі ($648 тис.).

У десятці кращих за цим показником розташувалися також екс-півзахисник збірної Англії Девід Бекхем ($357 тис.), колишній бразильський хавбек Роналдіньйо ($256 тис.), валлійський нападник «Реала» Гарет Бейл ($218 тис.), шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович ($200 тис.) і партнер Мессі по атаці «Барселони» уругваєць Луїс Суарес ($184 тис.).