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    Роналду жодного разу не віддав свій голос Мессі в голосуванні за найкращого гравця року

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    Роналду жодного разу не віддав свій голос Мессі в голосуванні за найкращого гравця року

    Ліонель Мессі два рази голосував за португальця - в 2018 і 2019 роках

    23 вересня відбулася церемонія нагородження кращих гравців року за версією ФІФА. Особливу увагу, як завжди, була прикута до нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. ESPN показала, як голосували одвічні конкуренти на The Best FIFA Football Awards в останні роки.

    В цьому році Мессі і Роналду були одностайними в думці, що найкраще себе проявив Френкі де Йонг, який перейшов влітку в «Барселону». Крім того, Мессі також проголосував за нападника «Ліверпуля» Садіо Мане, а Роналду віддав свої голоси за одноклубника Маттейса де Лігта і форварда «ПСЖ» Киліана Мбаппе.

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    Цікаво, що Ліонель Мессі два рази голосував за португальця - в 2018 і 2019 роках, а Кріштіану Роналду жодного разу не віддав свій голос за аргентинця.

    Кращим гравцем року за версією ФІФА був визнаний Мессі. Роналду зайняв третє місце.

    Джерело: Чемпионат.com

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