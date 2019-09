Роналду жодного разу не віддав свій голос Мессі в голосуванні за найкращого гравця року

Ліонель Мессі два рази голосував за португальця - в 2018 і 2019 роках

23 вересня відбулася церемонія нагородження кращих гравців року за версією ФІФА. Особливу увагу, як завжди, була прикута до нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. ESPN показала, як голосували одвічні конкуренти на The Best FIFA Football Awards в останні роки.

В цьому році Мессі і Роналду були одностайними в думці, що найкраще себе проявив Френкі де Йонг, який перейшов влітку в «Барселону». Крім того, Мессі також проголосував за нападника «Ліверпуля» Садіо Мане, а Роналду віддав свої голоси за одноклубника Маттейса де Лігта і форварда «ПСЖ» Киліана Мбаппе.

Cristiano Ronaldo has NEVER voted for Lionel Messi pic.twitter.com/CY9W9gGv75