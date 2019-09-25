Роналду жодного разу не віддав свій голос Мессі в голосуванні за найкращого гравця року



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Ліонель Мессі два рази голосував за португальця - в 2018 і 2019 роках

23 вересня відбулася церемонія нагородження кращих гравців року за версією ФІФА. Особливу увагу, як завжди, була прикута до нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду. ESPN показала, як голосували одвічні конкуренти на The Best FIFA Football Awards в останні роки.

В цьому році Мессі і Роналду були одностайними в думці, що найкраще себе проявив Френкі де Йонг, який перейшов влітку в «Барселону». Крім того, Мессі також проголосував за нападника «Ліверпуля» Садіо Мане, а Роналду віддав свої голоси за одноклубника Маттейса де Лігта і форварда «ПСЖ» Киліана Мбаппе.

Cristiano Ronaldo has NEVER voted for Lionel Messi pic.twitter.com/CY9W9gGv75 — ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2019

Цікаво, що Ліонель Мессі два рази голосував за португальця - в 2018 і 2019 роках, а Кріштіану Роналду жодного разу не віддав свій голос за аргентинця.

Кращим гравцем року за версією ФІФА був визнаний Мессі. Роналду зайняв третє місце.

Джерело: Чемпионат.com