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    Новини

    Роналду зіграв у футбол з хлопчиком без ніг (відео)

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    Відео зустрічі з Роналду зібрало майже 450 тисяч переглядів на сторінці хлопця - Роналду зіграв у футбол з хлопчиком без ніг (відео)
    Відео зустрічі з Роналду зібрало майже 450 тисяч переглядів на сторінці хлопця

    11-річний Алі Турганбеков прилетів до Кріштіану в Дубаї

    Лідер «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду зустрівся з народженим без ніг 11-річним Алі Турганбековим з Нур-Султана (Казахстан). Хлопчик народився без ніг, і його сім'я переїхала до столиці країни через те, що він не міг вчитися в школі в своєму місті - там не було відповідних умов. Попри відсутність кінцівок Алі дуже любить футбол, причому не просто дивиться, а й вправно грає в нього головою! Завдяки ЗМІ слава про унікального хлопця розійшлася світом. Нещодавно Алі відвідав Хабіб Нурмагомедов, він подарував Алі  м'яч з автографами футболістів «ПСЖ», і під час знайомства дізнався, що більш за все хлопчик мріє про зустріч зі своїм кумиром Роналду.

    Вже невдовзі Хабіб здійснив мрію хлопця. Португалець зараз знаходиться в Дубаї, куди португалець прибув на церемонію нагородження Global Soccer Award 2019. Хабіб домовився з ним і туди відвіз Алі. Насамперед Алі кинув йому м'яч - вони пограли з Роналду і поспілкувалися. Зустріч з хлопчиком без ніг розчулила Роналду:

    Приємно було зустріти тебе Алі! Ти дуже надихнув мене! , підписав відео зустрічі з хлопцем Роналду.

     

     

    Хабіб Нурмагомедов Кріштіану Роналду
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