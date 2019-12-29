Оприлюднено список найбагатших спортсменів десятиріччя



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Непереможний американець за 10 років покращив статки на 915 мільйонів доларів

Першу позицію посів американський боксер Флойд Мейвезер

Журнал Forbes опублікував десятку найбагатших спортсменів планети за підсумками десятиліття (від 2010 до 2019). При підрахунку бралися в уваги не тільки гонорари і зарплати, але й доходи зі спонсорських контрактів з брендами і від участі в голлівудських фільмах. А ось кошти, зароблені після завершення кар'єри, у розрахунок не бралися.

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В результаті рейтинг очолив зірковий боксер із США - Флойд Мейвезер. Його особистий рахунок за десять років поповнився на 915 мільйонів доларів. На другому місці розташувався португальський футболіст - Кріштіану Роналду. 34-річний форвард «Ювентуса» свої статки на 800 мільйонів. Третя сходинка належить запеклому ворогу Роналду на полі - Ліонелю Мессі (750 млн доларів). Цікаво, що жодної жінки у топ-10 найбагатших спортсменок десятиріччя не потрапили. Аж в топ-40 увійшла одна Серена Вільямс. Американська тенісистка заробила 215 за десять років мільйонів доларів.

Топ-10 багатих спортсменів десятиліття

1. Флойд Мейвезер (бокс) - 915

2. Кріштіану Роналду (Футбол) - 800

3. Ліонель Мессі (футбол) - 750

4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680

5. Роджер Федерер (теніс) - 640

6. Тайгер Вудс (гольф) - 615

7. Філ Мікельсон (гольф) - 480

8. Менні Пак'яо (бокс) - 435

9. Кевін Дюрант (баскетбол) - 425

10. Л'юїс Ґемілтон (формула-1) - 400