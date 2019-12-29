Оприлюднено список найбагатших спортсменів десятиріччя
Першу позицію посів американський боксер Флойд Мейвезер
Журнал Forbes опублікував десятку найбагатших спортсменів планети за підсумками десятиліття (від 2010 до 2019). При підрахунку бралися в уваги не тільки гонорари і зарплати, але й доходи зі спонсорських контрактів з брендами і від участі в голлівудських фільмах. А ось кошти, зароблені після завершення кар'єри, у розрахунок не бралися.
В результаті рейтинг очолив зірковий боксер із США - Флойд Мейвезер. Його особистий рахунок за десять років поповнився на 915 мільйонів доларів. На другому місці розташувався португальський футболіст - Кріштіану Роналду. 34-річний форвард «Ювентуса» свої статки на 800 мільйонів. Третя сходинка належить запеклому ворогу Роналду на полі - Ліонелю Мессі (750 млн доларів). Цікаво, що жодної жінки у топ-10 найбагатших спортсменок десятиріччя не потрапили. Аж в топ-40 увійшла одна Серена Вільямс. Американська тенісистка заробила 215 за десять років мільйонів доларів.
Топ-10 багатих спортсменів десятиліття
1. Флойд Мейвезер (бокс) - 915
2. Кріштіану Роналду (Футбол) - 800
3. Ліонель Мессі (футбол) - 750
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680
5. Роджер Федерер (теніс) - 640
6. Тайгер Вудс (гольф) - 615
7. Філ Мікельсон (гольф) - 480
8. Менні Пак'яо (бокс) - 435
9. Кевін Дюрант (баскетбол) - 425
10. Л'юїс Ґемілтон (формула-1) - 400