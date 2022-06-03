Росія не зможе провести чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Росія втратила можливість прийняти першість Європи через західні санкції

Через воєнне вторгнення до України в Росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики. Таке рішення ухвалила Європейська гімнастична спілка (ЄГС).

Виконком спілки позбавив Москву права на проведення форуму в травні 2023-го. Водночас ЄГС вирішила поновити прийом заявок на проведення європейського чемпіонату.

Росія втратила можливість прийняти першість Європи через західні санкції та інші, зокрема спортивні, обмеження. ЄГС впевнена, що РФ не зможе виконати взятих на себе зобов'язань, і анулювала попередні результати конкурсу з визначення господаря турніру.

Натомість Європейська гімнастична спілка оголосила новий тендер. Зацікавлені в проведення чемпіонату Європи країни можуть подати заявки до 24 червня.

Нагадаємо, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.