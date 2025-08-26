Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу

Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим, була допущена до чемпіонату світу зі стрільби з лука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

World Archery (Міжнародна федерація стрільби з лука) надала нейтральний статус Світлані Гомбоєвій, яка у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим). Вона брала участь у «тренуванні» дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Криму.

Svetlana Gomboeva in 2023 was one of the guests at a propaganda event in Alushta (Crimea) for training Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Donetsk, Luhansk, and the Republic of Crimea. pic.twitter.com/NqJGNiwPWu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 25, 2025

Також Гомбоєва незаконно відвідувала анексований Крим у 2022 році. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

In 2022, Gomboeva also crossed Ukrainian border illegally without passing through customs and border control in accordance with the laws of our country. pic.twitter.com/Bw9hLymoZN — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 25, 2025

Крім того, Гомбоєва є представницею російського військового клубу ЦСКА.

Гомбоєва, як і інші російські лучники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як зазначав Base of Ukrainian Sports, російські лучники, які брали участь у заходах в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.