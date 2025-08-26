Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим, була допущена до чемпіонату світу зі стрільби з лука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

World Archery (Міжнародна федерація стрільби з лука) надала нейтральний статус Світлані Гомбоєвій, яка у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим). Вона брала участь у «тренуванні» дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Криму.

Також Гомбоєва незаконно відвідувала анексований Крим у 2022 році. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, Гомбоєва є представницею російського військового клубу ЦСКА.

Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу фото 1

Гомбоєва, як і інші російські лучники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як зазначав Base of Ukrainian Sports, російські лучники, які брали участь у заходах в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука пройде у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Теги: стрільба з лука Крим росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дзвеніслава Черник, Дарія Коваль та Ольга Чеботаренко здобули бронзову нагороду
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді
22 серпня, 18:34
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
У Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію
Масштабна пожежа на російській нафтовій станції: подробиці удару дронів
13 серпня, 12:33
Тепер все залежить від Трампа?
Тепер все залежить від Трампа?
11 серпня, 08:20
Чому переговори на Алясці небезпечні для України
Аляска без України? Чому ці переговори небезпечні
10 серпня, 21:29
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
8 серпня, 07:58
У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
6 серпня, 06:56
Путін зробив заяву про переговори з Україною
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
1 серпня, 15:13

Новини

Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
15K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
12K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4810
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4439
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua