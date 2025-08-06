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У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
У Брянську пролунало понад 10 вибухів
фото: скриншот з відео

Масований наліт на місто почався близько 05:00 ранку

У Брянську пролунали численні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За словами місцевих, масований наліт на місто почався близько 05:00 ранку, вже було чутно понад 10 потужних вибухів, кілька безпілотників збила ППО. 

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Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в районі нафтобази.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржаться другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська». Як повідомляють російські пабліки, збито кілька повітряних цілей, очевидці повідомляють про займання на місці падіння уламків одного з дронів.

До слова, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.

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Теги: вибух росія війна

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Соціум

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