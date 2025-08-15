Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч

У Сизрані є влучання у НПЗ

На нафтопереробному заводі у Самарській області вирує сильна пожежа

Безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, в окупованому Єнакієвому у Донецькій області пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не буде з ним жартувати, а американський конгресмен вважає, що кремлівському лідеру все одно на погрози президента Сполучених Штатів. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ураження НПЗ у Самарській області

У ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Відомо, що на НПЗ вирує сильна пожежа.

Варто зазначити, що Сизранський нафтопереробний завод – один із найбільших у системі «Роснефти» та ключовий виробник палива для південного Поволжя. Його проєктна потужність становить 8-8,5 млн тонн нафти на рік (приблизно 160–170 тис. барелів на добу), а фактичне завантаження останніми роками коливається в межах 6-7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Вибухи в окупованому місті Єнакієве

У ніч на 15 серпня безпілотники масовано атакували місто Єнакієве, яке з 2014 року окуповане російськими військами.

Місвеці пишуть, що Єнакієве масовано атакують безпілотники. У місті чутно вибухи та детонацію. Крім того, фіксуються пожежі.

Ймовірно, є влучання у важливі об'єкти російської окупаційної армії.

Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час – американський конгресмен

Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що, на думку американського конгресмена Майка Квіглі, вигідно Кремлю.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

«Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам? Те, що ми бачимо, – це спроба президента виграти для себе трохи часу», – зазначив конгресмен.

Міністр фінансів США розкритикував Європу

Голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент дорікнув європейським країнам за придбання індійських нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Він закликав уряди ЄС «внести свій внесок» у посилення тиску на Росію.

За словами американського міністра, у той час як США запровадили обмеження на бізнес Індії з Росією, європейські країни не вжили аналогічних заходів.

«Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: «США повинні зробити це, США повинні зробити те». Президент Трамп ввів вторинні санкції та тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили», – підкреслив Бессент.

Трамп не виключив скорочення військ США в Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути скорочення американських військ у Європі, якщо це допоможе переконати російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду щодо України.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе зменшення контингенту, зокрема в Польщі, Трамп зазначив, що поки не отримував таких пропозицій, але «подумав би про це пізніше».

Путін не буде зі мною жартувати – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час особистої зустрічі не наважиться поводитися з ним легковажно. Про це він сказав у розмові з журналістами.

На запитання, чи підготував Кремль «сильну позицію» перед завтрашніми переговорами, Трамп відповів, що очікує від Путіна готовності до домовленостей.

«Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну. Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Якби я не займав цю посаду, він би, на мою думку, з куди більшим бажанням пішов на повне вторгнення. Але я президент, і він не збирається зі мною жартувати», – наголосив американський лідер.