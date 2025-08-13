Масштабна пожежа на російській нафтовій станції: подробиці удару дронів

Сили оборони України уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію в РФ

В ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи Збройних Сил України, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області рф було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

Внаслідок атаки зафіксовано ураження та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку та ділянки розміщення насосів. Детальна інформація щодо наслідків удару наразі уточнюється.

Станція «Унєча» має важливе значення для забезпечення російської армії, оскільки вона одночасно обслуговує два нафтопроводи, щороку перекачуючи до 60 млн тонн сировини.

ЛВДС «Унеча» є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК «Транснєфтєпродукт», і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня у Брянській області РФ пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників. Як відомо, під удар потрапив район міста Унеча, де розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба».

Раніше ми писали, що у ніч на 30 січня Україна атакувала безпілотниками Брянську область. Ціллю дронів була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибків. Як пишуть росмедіа, спочатку у небі над містом пролунали гучні вибухи (російський новояз називає їх «хлопки»), а згодом почалося займання в одному з районів.

Згодом сильний вибух з боку розподільчої станції нафтопроводу «Дружба» підтвердили і мешканці селища Мамай у Брянській області. Російські пабліки писали зранку, що в бік станції виїхала верениця пожежних машин. Яскраве полум’я мали можливість споглядати жителі усіх навколишніх сіл.

Місцеві також чули у небі роботу ППО, а Міноборони Росії відрапортувало про збиті над Брянщиною БПЛА. Їх було лише два, запевняє ТГ-канал Міноборони, при цьому жодним словом не коментуючи події нинішньої ночі.

До слова, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області, передає «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Росії систематично знищується стратегічна інфраструктура. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Це вже 11 чи 12 удар по їхніх залізничних розв’язках.