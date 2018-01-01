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    Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею

    Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі
    Діючі чемпіони світу зі збірної США здолали команду Росії у чвертьфіналі домашнього молодіжної першості планети. Американці двічі вели в рахунку, але росіяни обидва рази змогли відігратися. Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі, коли і була закинута вирішальна шайба. Останній гол господарі турніру провели в порожні ворота збірної
    • Сьогодні, 16:24
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    США &ndash; Росія - 4:2. Фото: Getty Images
    США – Росія - 4:2. Фото: Getty Images

    Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі

    Діючі чемпіони світу зі збірної США здолали команду Росії у чвертьфіналі домашнього молодіжної першості планети.

    Американці двічі вели в рахунку, але росіяни обидва рази змогли відігратися. Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі, коли і була закинута вирішальна шайба. Останній гол господарі турніру провели в порожні ворота збірної Росії.

    Зазначимо, що нападаючий збірної США Кейсі Міттельстад відзначився результативною передачею і продовжує очолювати гонку кращих бомбардирів світової першості. У п'яти матчах Міттельстад набрав 10 (4+6) очок.

    У півфіналі молодіжного чемпіонату світу збірна США зіграє з командою Швеції. В іншій парі за вихід у фінал посперечаються Канада і Чехія. Фіналісти турніру в американському Баффало визначаться 5-го січня.

    Джерело: xsport.ua

    Росія США теніс
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