Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею

Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі

Діючі чемпіони світу зі збірної США здолали команду Росії у чвертьфіналі домашнього молодіжної першості планети. Американці двічі вели в рахунку, але росіяни обидва рази змогли відігратися. Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі, коли і була закинута вирішальна шайба. Останній гол господарі турніру провели в порожні ворота збірної



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США – Росія - 4:2. Фото: Getty Images

Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі

Діючі чемпіони світу зі збірної США здолали команду Росії у чвертьфіналі домашнього молодіжної першості планети.

Американці двічі вели в рахунку, але росіяни обидва рази змогли відігратися. Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі, коли і була закинута вирішальна шайба. Останній гол господарі турніру провели в порожні ворота збірної Росії.

Зазначимо, що нападаючий збірної США Кейсі Міттельстад відзначився результативною передачею і продовжує очолювати гонку кращих бомбардирів світової першості. У п'яти матчах Міттельстад набрав 10 (4+6) очок.

У півфіналі молодіжного чемпіонату світу збірна США зіграє з командою Швеції. В іншій парі за вихід у фінал посперечаються Канада і Чехія. Фіналісти турніру в американському Баффало визначаться 5-го січня.

Джерело: xsport.ua