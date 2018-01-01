Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею
- Сьогодні, 16:24
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США – Росія - 4:2. Фото: Getty Images
Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічіДіючі чемпіони світу зі збірної США здолали команду Росії у чвертьфіналі домашнього молодіжної першості планети.
Американці двічі вели в рахунку, але росіяни обидва рази змогли відігратися. Нічийний рахунок протримався до 53-ї хвилини зустрічі, коли і була закинута вирішальна шайба. Останній гол господарі турніру провели в порожні ворота збірної Росії.
Зазначимо, що нападаючий збірної США Кейсі Міттельстад відзначився результативною передачею і продовжує очолювати гонку кращих бомбардирів світової першості. У п'яти матчах Міттельстад набрав 10 (4+6) очок.
У півфіналі молодіжного чемпіонату світу збірна США зіграє з командою Швеції. В іншій парі за вихід у фінал посперечаються Канада і Чехія. Фіналісти турніру в американському Баффало визначаться 5-го січня.
Джерело: xsport.ua