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    Росіяни погрожували вбити американську спортсменку за критику

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    Кеті Юлендер&nbsp; - Росіяни погрожували вбити американську спортсменку за критику
    Кеті Юлендер 
    The Denver Post

    Скелетоністка Кеті Юлендер неодноразово жорстко критикувала Росію за масовий допінг у спорті

    Американська скелетоністка Кеті Юлендер виступила проти проведення етапу Кубка світу в російському Сочі. Раніше воно неодноразово жорстко критикувала Росію за широке використання допінгу в спорті. Через це дворазовій чемпіонці світу погрожували вбивством в соцмережах.

    «Схоже, нічого не змінилося. Міжнародна федерація бобслею та скелетону, аналогічна американська федерація погоджуються на проведення етапу Кубка світу в Сочі. Після всіх погроз мені потрібен захист», - написала Юлендер в мережі Твітер.

    Юлендер брала учать в представницькому антидопінговому самміті, де заявила, що «Росія лише шкодить Олімпійським іграм», а Олімпіада в Сочі стала «шоу Путіна».

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