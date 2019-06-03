Росіяни погрожували вбити американську спортсменку за критику



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Кеті Юлендер The Denver Post

Скелетоністка Кеті Юлендер неодноразово жорстко критикувала Росію за масовий допінг у спорті

Американська скелетоністка Кеті Юлендер виступила проти проведення етапу Кубка світу в російському Сочі. Раніше воно неодноразово жорстко критикувала Росію за широке використання допінгу в спорті. Через це дворазовій чемпіонці світу погрожували вбивством в соцмережах.

«Схоже, нічого не змінилося. Міжнародна федерація бобслею та скелетону, аналогічна американська федерація погоджуються на проведення етапу Кубка світу в Сочі. Після всіх погроз мені потрібен захист», - написала Юлендер в мережі Твітер.

Юлендер брала учать в представницькому антидопінговому самміті, де заявила, що «Росія лише шкодить Олімпійським іграм», а Олімпіада в Сочі стала «шоу Путіна».