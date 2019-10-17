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    У Іспанії затримали банду грабіжників маєтків футболістів

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    Іспанська поліція&nbsp; - У Іспанії затримали банду грабіжників маєтків футболістів
    Іспанська поліція 
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    Зловмисники встигли пограбувати понад десяток маєтків гравців та тренерів «Реалу» і «Атлетико»

    У Іспанії поліція затримала частину банди, яка грабувала помешкання футболістів. Жертвами зловмисників стали понад десять гравців та тренерів «Реалу» та «Атлетико», інформує Marca.

    Серед жертв затриманих грабіжників півзахисники Каземіро та Іско, форвард Альваро Мората. Також було пограбовано помешкання головного тренера «Реалу» Зінедіна Зідана.

    Півзахисника «Атлетико» Томаса Парті намагалися пограбувати вдруге за тиждень.  

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