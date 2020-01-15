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    Росіяни вважають українського боксера Усика своїм

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    Олександр Усик - Росіяни вважають українського боксера Усика своїм
    Олександр Усик
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    Про це розповів російський чемпіон світу в напівсередній вазі Олександр Беспутін

    Російський чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версією WBA Олександр Беспутін поділився думкою про українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика. За його словами спортсмена з Сімферополя в Росії вважають своїм.

    «Усик – простий хлопець. Його життєві пріоритети – досягти ментальних успіхів. Наприклад, віра та любов до Бога. Люди прислухаються до нього через його досягнення. Я не знаю, хто б негативно сприймав його в Росії», - передає слова Беспутіна Р-Спорт.

    Нагадаємо, Усик раніше неодноразово заявляв про підтримку російської церкви в Україні, наголошував на необхідності дружби з росіянами, попри їхню збройну агресію проти України, неодноразово уникав можливості заявити про українську належність Криму.

     Читайте також: Промоутер Усика уточнив час наступного бою українця

    Невдовзі після коментаря Беспутіна щодо Усика з’явилася інформація про позитивну пробу на допінг у російського боксера після останнього чемпіонського бою.

    бокс Олександр Усик
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