Росіянин Гассієв дав перший коментар щодо бою проти Усика

Боксери зустрінуться 10 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом. Таку заяву боксер зробив під час прес-конференції у його рідному Владикавказі, передає ТАСС. «Не буду заглядати в майбутнє, але впевнений, що цей бій



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Олександр Усик та Мурат Гассієв. Фото: Getty Images

Боксери зустрінуться 10 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.

Таку заяву боксер зробив під час прес-конференції у його рідному Владикавказі, передає ТАСС.

«Не буду заглядати в майбутнє, але впевнений, що цей бій буде відмінним для всіх, я, принаймні, постараюся зробити все, що можу. А чи буде важко або легко, це вже після бою скажу», – зауважив він.

Крім того, спортсмен підкреслив, що спостерігав за поєдинками Усика, коли той виступав у любительському боксі.

«Це один із найсильніших спортсменів в моїй ваговій категорії», – додав Гассієв.

Джерело: 24 канал