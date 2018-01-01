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    Росіянин Гассієв дав перший коментар щодо бою проти Усика

    Боксери зустрінуться 10 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії
    Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом. Таку заяву боксер зробив під час прес-конференції у його рідному Владикавказі, передає ТАСС. «Не буду заглядати в майбутнє, але впевнений, що цей бій
    • Сьогодні, 09:52
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    Олександр Усик та&nbsp;Мурат Гассієв. Фото: Getty Images
    Олександр Усик та Мурат Гассієв. Фото: Getty Images

    Боксери зустрінуться 10 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

    Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.

    Таку заяву боксер зробив під час прес-конференції у його рідному Владикавказі, передає ТАСС.

    «Не буду заглядати в майбутнє, але впевнений, що цей бій буде відмінним для всіх, я, принаймні, постараюся зробити все, що можу. А чи буде важко або легко, це вже після бою скажу», – зауважив він.

    Крім того, спортсмен підкреслив, що спостерігав за поєдинками Усика, коли той виступав у любительському боксі.

    «Це один із найсильніших спортсменів в моїй ваговій категорії», – додав Гассієв.

    Джерело: 24 канал

    бокс Олександр Усик
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