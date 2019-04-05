Визначилася точна дата першого бою Усика серед супертяжів
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Нарешті Олександр Усик і Карлос Такам дізналися, коли вийдуть на ринг
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Олександр не битиметься в один день з Деонтеєм Вайлдером
Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно підтвердила проведення дебютного для чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика бою в суперважкій вазі проти Карлоса Такама 25 травня.
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Поєдинок відбудеться в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Трансляцію бою проведе стрімінгова платформа DAZN.
Промоутер Усика Олександр Красюк заявив про те, що телеканал «Інтер» й надалі транслюватиме поєдинки українського боксера.
Нагадаємо, в андеркарті бою Усик - Такам також проведе свій бій український чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський.
Джерело: Tribuna.com