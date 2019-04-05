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    Визначилася точна дата першого бою Усика серед супертяжів

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    Нарешті Олександр Усик і Карлос Такам дізналися, коли вийдуть на ринг - Визначилася точна дата першого бою Усика серед супертяжів
    Нарешті Олександр Усик і Карлос Такам дізналися, коли вийдуть на ринг
    Фото з соцмереж

    Олександр не битиметься в один день з Деонтеєм Вайлдером

    Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно підтвердила проведення дебютного для чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика бою в суперважкій вазі проти Карлоса Такама  25 травня.

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    Поєдинок відбудеться в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Трансляцію бою проведе стрімінгова платформа DAZN.

    Промоутер Усика Олександр Красюк заявив про те, що телеканал «Інтер» й надалі транслюватиме поєдинки українського боксера.

    Нагадаємо, в андеркарті бою Усик - Такам також проведе свій бій український чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський.

     Читайте також: Усик відмовився від чемпіонського пояса WBA і бою з Лебедєвим (відео)

    Джерело: Tribuna.com

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    бокс Олександр Усик Карлос Такам
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