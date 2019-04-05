Визначилася точна дата першого бою Усика серед супертяжів



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Нарешті Олександр Усик і Карлос Такам дізналися, коли вийдуть на ринг Фото з соцмереж

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Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно підтвердила проведення дебютного для чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика бою в суперважкій вазі проти Карлоса Такама 25 травня.

Поєдинок відбудеться в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Трансляцію бою проведе стрімінгова платформа DAZN.

Промоутер Усика Олександр Красюк заявив про те, що телеканал «Інтер» й надалі транслюватиме поєдинки українського боксера.

Нагадаємо, в андеркарті бою Усик - Такам також проведе свій бій український чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський.

Джерело: Tribuna.com