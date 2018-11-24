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    Росіянина жорстоко побили в бою UFC (відео)

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    Алістар Оверім - Росіянина жорстоко побили в бою UFC (відео)
    Алістар Оверім
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Російський боєць ММА Сергій Павлович (12-1) у дебютному бою в UFC без шансів програв екс-чемпіонові світу Алістару Оверіму (44-17).

    Один з головних боїв шоу UFC Fight Night 141 у Пекіні завершився вже у першому раунді. Оверім після підсічки збив Павловича з ніг, зайняв зручну позицію для атаки і серією потужних ударів в голову змусив рефері зупинити бій.

    Для 38-річного Алістара Оверіма перемога над Сергієм Павловичем стала першою з липня 2017 року. Два останні бої в UFC голландець програв нокаутом.

    Джерело: ua-football.com

    MMA / UFC
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