Росіянина жорстоко побили в бою UFC (відео)



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Алістар Оверім Фото взяте з сайту ua-football.com

Російський боєць ММА Сергій Павлович (12-1) у дебютному бою в UFC без шансів програв екс-чемпіонові світу Алістару Оверіму (44-17).

Один з головних боїв шоу UFC Fight Night 141 у Пекіні завершився вже у першому раунді. Оверім після підсічки збив Павловича з ніг, зайняв зручну позицію для атаки і серією потужних ударів в голову змусив рефері зупинити бій.

Для 38-річного Алістара Оверіма перемога над Сергієм Павловичем стала першою з липня 2017 року. Два останні бої в UFC голландець програв нокаутом.

Джерело: ua-football.com