Росіянка, яка перемогла Світоліну: До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну



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Вероніка Кудерметова не розуміє, що ж так не подобається українцям Великий теніс України

Цікаво, що ж так збентежило Вероніку Кудерметову

Росіянка Вероніка Кудерметова, яка сенсаційно перемогла в 1/8 фіналу Кубка Кремля у Москві Еліну Світоліну з України, стурбована навколо матчевою реакцією українських уболівальників. Якою саме – спортсменка не уточнила.

На відповідне питання про матч на тлі неспортивного ажіотажу спортсменка відповіла:

«Ні, я не думала про це. Для мене не мало жодного значення, з України моя суперниця чи з іншої країни. Насправді, якщо бути відвертою, до всіх цих подій у мене була гарна і нормальна думка про Україну, що там нормальні люди, все добре. Але коли все це почалося, коли з'являлися погані новини і був негатив, то дійсно всередині щось змінюється, і починаєш на все це дивитися з побоюванням. На підсвідомому рівні вже все по-іншому».

Вероніка Кудерметова, мабуть, не знає, що після ініційованої президентом її країни Путіним навесні 2014 року агресії загинуло вже майже 15 тисяч українців.

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