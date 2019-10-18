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    Росіянка, яка перемогла Світоліну: До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну

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    Вероніка Кудерметова не розуміє, що ж так не подобається українцям - Росіянка, яка перемогла Світоліну: До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну
    Вероніка Кудерметова не розуміє, що ж так не подобається українцям
    Великий теніс України

    Цікаво, що ж так збентежило Вероніку Кудерметову

    Росіянка Вероніка Кудерметова, яка сенсаційно перемогла в 1/8 фіналу Кубка Кремля у Москві Еліну Світоліну з України, стурбована навколо матчевою реакцією українських уболівальників. Якою саме – спортсменка не уточнила.

    На відповідне питання про матч на тлі неспортивного ажіотажу спортсменка відповіла:

    «Ні, я не думала про це. Для мене не мало жодного значення, з України моя суперниця чи з іншої країни. Насправді, якщо бути відвертою, до всіх цих подій у мене була гарна і нормальна думка про Україну, що там нормальні люди, все добре. Але коли все це почалося, коли з'являлися погані новини і був негатив, то дійсно всередині щось змінюється, і починаєш на все це дивитися з побоюванням. На підсвідомому рівні вже все по-іншому».

    Вероніка Кудерметова, мабуть, не знає, що після ініційованої президентом її країни Путіним навесні 2014 року агресії загинуло вже майже 15 тисяч українців.  

     Читайте також: Світоліна зганьбилася на Кубку Кремля в Москві
    теніс Еліна Світоліна Вероніка Кудерметова спорт поза політикою
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