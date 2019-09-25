Російські боксери вчинили п’яний дебош на чемпіонаті світу



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Російський боксер

Вгамовувати бійку приїхали спецпризначенці

Російські боксери та чиновники федерації вчинили п’яний дебош у готелі в Єкатеринбурзі під час чемпіонату світу з боксу.

Вгамовувати пристрасті приїхали спецпризначенці з росгвардії, інформує телеграм-канал Baza. При цьому спортсмени погрожували спецпризначенцям.

Пізніше генеральний секретар російської боксерської федерації Умар Кремльов заперечив інформацію про бійку. «Ніякого дебошу не було. Було з’ясування стосунків на словах, після чого всі пішли спати. Бійці росгвардії і без того були в готелі, оскільки забезпечували охорону», - зазначив Кремльов.

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