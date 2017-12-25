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    Російські фанати Ємельяненка погрожують його кривднику у соціальних мережах

    Зокрема, вони обізвали 7-річну доньку Метта Мітріона
    Боєць змішаних єдиноборств MMA Метт Мітріон отримує погрози від фанатів йього виду спорту з Росії. За словами самого американця, він отримав божевільні повідомлення від росіян, у яких ті заявляли, що вб'ють його дітей, передає Eurosport. «Вони називали мою 7-річну доньку повією, і в цілому бажали мені всього поганого», - написав він у
    • Сьогодні, 10:13
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    Ємельяненко у нокауті від Мітріона. Фото USA TODAY Sports
    Ємельяненко у нокауті від Мітріона. Фото USA TODAY Sports

    Зокрема, вони обізвали 7-річну доньку Метта Мітріона

    Боєць змішаних єдиноборств MMA Метт Мітріон отримує погрози від фанатів йього виду спорту з Росії.

    За словами самого американця, він отримав божевільні повідомлення від росіян, у яких ті заявляли, що вб'ють його дітей, передає Eurosport.

    «Вони називали мою 7-річну доньку повією, і в цілому бажали мені всього поганого», - написав він у своєму Instagram.

    «Не заходив в обліковий запис днів 10, менеджер публікував сюди щось, тому що попереду бій, і присутність у соцмережах важлива. Він побачив повідомлення, які сипалися на Різдво, і сильно засмутився. Я теж зайшов в акаунт і побачив купу брудних повідомлень від 37 різних людей», - додав Мітріон.

    За його словами, йому подобається Федір Ємельяненко, і вірить, що і він йому подобається.

    «Я не грублю, поки не відчую, що потрібно це зробити. Я видалив пости, бо це грубо по відношенню до Ємельяненка, він добре до мене ставиться», - зауважив боєць.

    Справа у тому, що раніше Мітріон виклав в Instagram фото з нокаутованим Ємельяненком з підписом «З Різдвом, Америко, це мій тобі подарунок».

    Пізніше боєць заявив, що не публікував нічого подібного та видалив знімок.

    Нагадаємо, американець переміг Федора Ємельяненка у липні 2017 року технічним нокаутом.

    фанати MMA єдиноборства соціальні мережі
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