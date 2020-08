Легендарний чемпіон Джонс відмовився від титулу UFC

Наймолодший чемпіон в історії організації UFC Джонс залишився без чемпіонського поясу

Американський боєць змішаних боїв Джон Джонс відмовився від власного чемпіонського титулу UFC у напівважкій ваговій категорії.

Боєць залишив свій пояс вакантним, подякувавши суперників і фанатів. Про причини такого рішення американець не розповів.

«Щойно розмовляв по телефону з UFC. Сьогодні я офіційно підтверджую, що залишаю вакантним титул чемпіона в напівважкій вазі. Це була вражаюча подорож, щира подяка всім моїм суперникам, UFC і, найголовніше, вам, фанатам», - написав Джонс у своєму Twitter.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans.