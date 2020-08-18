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    Легендарний чемпіон Джонс відмовився від титулу UFC

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    Джонс із чемпіонським поясом - Легендарний чемпіон Джонс відмовився від титулу UFC
    Джонс із чемпіонським поясом
    Світлина - tengrinews.kz

    Наймолодший чемпіон в історії організації UFC Джонс залишився без чемпіонського поясу

    Американський боєць змішаних боїв Джон Джонс відмовився від власного чемпіонського титулу UFC у напівважкій ваговій категорії.

    Боєць залишив свій пояс вакантним, подякувавши суперників і фанатів. Про причини такого рішення американець не розповів.

    «Щойно розмовляв по телефону з UFC. Сьогодні я офіційно підтверджую, що залишаю вакантним титул чемпіона в напівважкій вазі. Це була вражаюча подорож, щира подяка всім моїм суперникам, UFC і, найголовніше, вам, фанатам», - написав Джонс у своєму Twitter.

    Зазначимо, що Джонс займає перше місце в рейтингу UFC незалежно від вагових категорій. У його активі 26 перемог при одній поразці в ММА. Останній бій він провів 8 лютого 2020 року, перемігши співвітчизника Домініка Рейеса одноголосним рішенням суддів і захистивши свій титул.

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    ММА UFC Джон Джонс
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