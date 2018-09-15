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    Російський боксер Кудряшов виграв свій черговий бій нокаутом у першому раунді (відео)

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    Дмитро Кудряшов - Російський боксер Кудряшов виграв свій черговий бій нокаутом у першому раунді (відео)
    Дмитро Кудряшов

    Александру Жур не протримався у трьох хвилин

    Популярний російський крузер Дмитро Кудряшов (23-2, 23 КО) у першому раунді нокаутував румуна Александру Жура (17-2, 7 КО).

    Неспішний хід поєдинку, стартову розвідку перервав правий оверхенд від Кудряшова, що зачепив голову Жура в області скроні.

    Румун впав на настил рингу, спробував піднятися, але завалився ще раз.

    Рефері неквапливо відрахував до «10» та зафіксував перемогу «Кувалди» технічним нокаутом у першому раунді.

    Зауважимо, що Кудряшов був претендентом на титул чемпіона світу у важкій вазі (до 90,7 кг), але програв нокаутом кубинцю Юніеру Дортікосу.

    бокс
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