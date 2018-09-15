Російський боксер Кудряшов виграв свій черговий бій нокаутом у першому раунді (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Кудряшов

Александру Жур не протримався у трьох хвилин

Популярний російський крузер Дмитро Кудряшов (23-2, 23 КО) у першому раунді нокаутував румуна Александру Жура (17-2, 7 КО).

Неспішний хід поєдинку, стартову розвідку перервав правий оверхенд від Кудряшова, що зачепив голову Жура в області скроні.

Румун впав на настил рингу, спробував піднятися, але завалився ще раз.

Рефері неквапливо відрахував до «10» та зафіксував перемогу «Кувалди» технічним нокаутом у першому раунді.

Зауважимо, що Кудряшов був претендентом на титул чемпіона світу у важкій вазі (до 90,7 кг), але програв нокаутом кубинцю Юніеру Дортікосу.