Російський боксер Кудряшов виграв свій черговий бій нокаутом у першому раунді (відео)
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Розсилка
Дмитро Кудряшов
Александру Жур не протримався у трьох хвилин
Популярний російський крузер Дмитро Кудряшов (23-2, 23 КО) у першому раунді нокаутував румуна Александру Жура (17-2, 7 КО).
Неспішний хід поєдинку, стартову розвідку перервав правий оверхенд від Кудряшова, що зачепив голову Жура в області скроні.
Румун впав на настил рингу, спробував піднятися, але завалився ще раз.
Рефері неквапливо відрахував до «10» та зафіксував перемогу «Кувалди» технічним нокаутом у першому раунді.
Зауважимо, що Кудряшов був претендентом на титул чемпіона світу у важкій вазі (до 90,7 кг), але програв нокаутом кубинцю Юніеру Дортікосу.