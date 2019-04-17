Російський промоутер висунув ультиматум Ломаченку



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Володимир Хрюнов allboxing.ru

Володимир Хрюнов вимагає від українця бою для свого боксера

Російський промоутер Володимир Хрюнов ультимативно вимагає від українського чемпіона в легкій вазі за версіями WBO и WBA Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) бою проти свого боксера Романа Андрєєва (22-0, 16 КО).

Росіянин вимагає, аби Ломаченко найшвидше погоджувався на поєдинок обо відмовився від пояса WBO.

«Наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Ломаченком. Годі Василю фантазувати про Майкі Гарсію. Андрєєв ще з минулого літа обов’язковий претендент за версією WBO. Василю, ти або залиш пояс, щоб ми могли розіграти його з кимось іншим, або негайно зустрінься з Романом», - передають слова Хрюнова російські ЗМІ.

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