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    Російський промоутер висунув ультиматум Ломаченку

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    Володимир Хрюнов - Російський промоутер висунув ультиматум Ломаченку
    Володимир Хрюнов
    allboxing.ru

    Володимир Хрюнов вимагає від українця бою для свого боксера

    Російський промоутер Володимир Хрюнов ультимативно вимагає від українського чемпіона в легкій вазі за версіями WBO и WBA Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) бою проти свого боксера Романа Андрєєва (22-0, 16 КО).

    Росіянин вимагає, аби Ломаченко найшвидше погоджувався на поєдинок обо відмовився від пояса WBO.

    «Наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Ломаченком. Годі Василю фантазувати про Майкі Гарсію. Андрєєв ще з минулого літа обов’язковий претендент за версією WBO. Василю, ти або залиш пояс, щоб ми могли розіграти його з кимось іншим, або негайно зустрінься з Романом», - передають слова Хрюнова російські ЗМІ.

     Читайте також: Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона WBO
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