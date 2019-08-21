Їх звичаї. Олімпійського чемпіона допустили на довибори в Держдуму не дивлячись на приховування документів



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Антон Шипулін і Путін. Російські спортсмени давно перетворилися в пропагандистів владного режиму Фото з відкритих джерел

Біатлоніст Шипулін приховав від регіонального виборчкому цінні папери на суму понад 13 мільйонів рублів

Свердловський обласний суд прийняв рішення відхилити позов кандидата на довибори до Держдуми від партії «Справедлива Росія» Алєсєя Коровкіна про скасування реєстрації на виборах олімпійського чемпіона, колишнього біатлоніста Антона Шипуліна («Єдіная Росія»).

Раніше стало відомо, що Шипулін приховав від регіонального виборчкому цінні папери на суму понад 13 мільйонів рублів. За словами керівника свердловського регіонального відділення партії «Справедлива Росія» Андрєя Кузнєцова, підставою для позову наявність у власності Шипуліна «іноземних акцій німецького Commerzbank».

«Суд у задоволенні позову відмовив – Антон залишається кандидатом», - повідомляє «Єкатеринбург Онлайн».

Зауважимо, що до Олімпіади-2018 Шипуліна не допустили через допінгові махінації.