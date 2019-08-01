Новий спортивний канал отримав дозвіл на трансляцію в Україні



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Ліцензію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення отримав канал Setanta Sports

В Україні з’явиться новий спортивний телеканал. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 1 серпня внесла ірландський телеканал Setanta Sports до списку іноземних каналів, які дозволені для ретрансляції на території України, інформує Телекритика.

«Ми вивчили всі обставини питання і поки у контрольно-ревізійного управління немає зауважень», – повідомив член Нацради Сергій Костинський.

Раніше розгляд питання про надання ліцензії телеканалу переносився через нібито неоплачену в Україні рекламу в ефірі Setanta Sports. Втім подібні факти в підсумку не виявили.

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Канал здійснює мовлення цілодобово англійською і російською мовами. Setanta Sports планував розпочати мовлення 1 серпня. Канал отримав ексклюзивні права на показ англійської Прем’єр-ліги в Україні впродовж трьох сезонів. Також він транслюватиме Кубок Англії, шотландську Прем’єр-лігу, чемпіонат англійської футбольної ліги, Кубок Англійської футбольної ліги, UFC, НХЛ, «Формулу-1» і НБА. Дистриб’ютором телеканалу в Україні є компанія StarLightDigital, яка поширює канали групи StarLightMedia.