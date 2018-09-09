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    Російському «любителю допінгу» вимагають жорсткого покарання

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    Фото взяте з ресурсу championat.com - Російському «любителю допінгу» вимагають жорсткого покарання
    Фото взяте з ресурсу championat.com

    Допінг скандал з російськими спортсменами набирає обертів

    Президент Федерації кьорлінгу Росії (ФКР) Дмитро Свищов заявив, що Всесвітня федерація кьорлінгу (WCF) відкликала пропозицію росіянину Олександру Крушельницькому про мирову угоду і дворічну дискваліфікацію

    Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Спорт-Експрес.

    «Вчора відбулася зустріч з WCF. Вони запропонували не підписувати угоду до розгляду в суді, зіславшись на лист Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), - цитує Свищева ТАСС. - WADA не погоджується з пропозицією про дворічну дискваліфікацію, вони б оскаржили це в суді».

    На Олімпійських іграх в Пхьончхані в допінг-пробі Крушельницького були знайдені сліди мельдонію, після чого він і Анастасія Бризгалова були позбавлені бронзових медалей змагань.

    допінг
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