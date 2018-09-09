Російському «любителю допінгу» вимагають жорсткого покарання

Допінг скандал з російськими спортсменами набирає обертів

«Вчора відбулася зустріч з WCF. Вони запропонували не підписувати угоду до розгляду в суді, зіславшись на лист Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), - цитує Свищева ТАСС. - WADA не погоджується з пропозицією про дворічну дискваліфікацію, вони б оскаржили це в суді».

На Олімпійських іграх в Пхьончхані в допінг-пробі Крушельницького були знайдені сліди мельдонію, після чого він і Анастасія Бризгалова були позбавлені бронзових медалей змагань.