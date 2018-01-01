Ротань не зможе зіграти за «Динамо» в Лізі Європи
- Сьогодні, 13:43
-
Розсилка
Руслан Ротань. Фото: 1927.kiev.ua
Перший матч між АЕКом і «Динамо» пройде 15 лютого в Афінах
Півзахисник збірної України Руслан Ротань, який підписав контракт з київським «Динамо», не зможе вийти на поле в складі «біло-синіх» в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа.
Справа в тому, що в рамках поточного сезону 36-річний футболіст вже грав в єврокубках за свій колишній клуб, празьку «Славію», а, отже, відповідно до регламенту УЄФА, може бути заявлений за будь-який інший клуб тільки починаючи з наступного екрокубкового сезону.
Нагадаємо, перший матч між АЕКом і «Динамо» пройде 15 лютого в Афінах, а матч-відповідь суперники проведуть через тиждень, 22 лютого, в Києві.
Джерело: dynamo.kiev.ua