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    Ротань не зможе зіграти за «Динамо» в Лізі Європи

    Перший матч між АЕКом і «Динамо» пройде 15 лютого в Афінах
    Півзахисник збірної України Руслан Ротань, який підписав контракт з київським «Динамо», не зможе вийти на поле в складі «біло-синіх» в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа. Справа в тому, що в рамках поточного сезону 36-річний футболіст вже грав в єврокубках за свій колишній клуб, празьку
    • Сьогодні, 13:43
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    Руслан Ротань. Фото:&nbsp;1927.kiev.ua
    Руслан Ротань. Фото: 1927.kiev.ua

    Перший матч між АЕКом і «Динамо» пройде 15 лютого в Афінах

    Півзахисник збірної України Руслан Ротань, який підписав контракт з київським «Динамо», не зможе вийти на поле в складі «біло-синіх» в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа.

    Справа в тому, що в рамках поточного сезону 36-річний футболіст вже грав в єврокубках за свій колишній клуб, празьку «Славію», а, отже, відповідно до регламенту УЄФА, може бути заявлений за будь-який інший клуб тільки починаючи з наступного екрокубкового сезону.

    Нагадаємо, перший матч між АЕКом і «Динамо» пройде 15 лютого в Афінах, а матч-відповідь суперники проведуть через тиждень, 22 лютого, в Києві.

    Джерело: dynamo.kiev.ua

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК «Динамо»
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