Розігруючий «Шарлотта» перевершив досягнення Меджіка Джонсона і Леброна Джеймса

Ламело Болл – головне відкриття нового сезону

Розігруючий «Шарлотт Горнетс» Ламело Болл повторив унікальне досягнення в своєму дебютному сезоні.

За десять перших ігор в кар'єрі в НБА Болл набрав 128 очок, зробив 63 підбирання і віддав 59 результативних передач. Схоже досягнення у всіх трьох показниках раніше підкорялися тільки трьом гравцям в дебютному сезоні – Меджіку Джонсону в сезоні-1979/1980, Леброну Джеймсу в сезоні-2003/2004 і Бену Сіммонсу в сезоні-2017/2018.

Раніше Болл встановив рекорд сторіччя в НБА. Він набрав 12 очок, 10 підбирань і 9 передач за 25,5 хвилин перебування на майданчику в матчі регулярного чемпіонату з «Нью-Орлеан Пеліканс» (118:110). Болл віддавав 5+ передач в 7 матчах поспіль, що є найтривалішою серією новачка при виході з лави запасних з часів Маґсі Боґса в сезоні-1987/1988.

Крім того, Болл став наймолодшим гравцем, який оформив тріпл-дабл в НБА.

Читайте також: Гравець Національної баскетбольної асоціації інвестував в кіберспортивну організацію