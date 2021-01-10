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    Розігруючий «Шарлотта» перевершив досягнення Меджіка Джонсона і Леброна Джеймса

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    Ламело Болл - Розігруючий «Шарлотта» перевершив досягнення Меджіка Джонсона і Леброна Джеймса
    Ламело Болл
    Світлина - CLTure

    Ламело Болл – головне відкриття нового сезону

    Розігруючий «Шарлотт Горнетс» Ламело Болл повторив унікальне досягнення в своєму дебютному сезоні.

    За десять перших ігор в кар'єрі в НБА Болл набрав 128 очок, зробив 63 підбирання і віддав 59 результативних передач. Схоже досягнення у всіх трьох показниках раніше підкорялися тільки трьом гравцям в дебютному сезоні – Меджіку Джонсону в сезоні-1979/1980, Леброну Джеймсу в сезоні-2003/2004 і Бену Сіммонсу в сезоні-2017/2018.

    Раніше Болл встановив рекорд сторіччя в НБА. Він набрав 12 очок, 10 підбирань і 9 передач за 25,5 хвилин перебування на майданчику в матчі регулярного чемпіонату з «Нью-Орлеан Пеліканс» (118:110). Болл віддавав 5+ передач в 7 матчах поспіль, що є найтривалішою серією новачка при виході з лави запасних з часів Маґсі Боґса в сезоні-1987/1988.

    Крім того, Болл став наймолодшим гравцем, який оформив тріпл-дабл в НБА.

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    Теги: рекорд баскетбол НБА Леброн Джеймс «Шарлотт Горнетс» Меджік Джонсон Маґсі Боґс Ламело Болл
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