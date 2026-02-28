Ізраїль скасував всі спортивні та культурні заходи через війну в Ірані

Спеціальний режим у Ізраїлі діятиме до 2 березня

Усі спортивні та культурні заходи в Ізраїлі були скасовані до особливого розпорядження у зв'язку з початком війни в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства спорту та культури Ізраїлю.

Заява Міністерства спорту та культури Ізраїлю

«Відповідно до оцінки ситуації прийнято рішення про зміну інструкцій – перехід від повної до необхідної активності по всій країні, без проведення спортивних, культурних, освітніх заходів, без масових скупчень людей, без роботи підприємств, за винятком життєво важливого сектору економіки. Усі ігри, спортивні та культурні заходи скасовуються до особливого рішення», – йдеться у повідомленні.

Спеціальний режим діятиме до 20:00 (за місцевим часом) 2 березня.

Війна в Ірані: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.