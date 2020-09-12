Дворазовий чемпіон НБА балотуватиметься в депутати від партії Вакарчука
Медведенко будує політичну кар’єру
Колишній гравець клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» та збірної України Станіслав Медведенко пішов у депутати.
Колишній центровий буде балотуватися до Київської міської ради від партії Голос, яку заснував Святослав Вакарчук.
«Сьогодні я вперше заявляю, що йду разом з командою «Голос» по Дніпровському району Києва в депутати Київської міської ради. Ключовим фактором мого вибору стала кандидатура Сергій Притула на посаду міського голови Києва. Об’єднаною командою професіоналів ми підтримуємо Сергія і готові вкладати свої знання, досвід і ресурси заради змін в місті в якому живемо», - заявив Медведенко.
Також колишній баскетболіст назвав першими своїми завданням необхідність продовжувати:
- - відновлювати інфраструктуру шкіл і якісну доступну вуличну спортивну інфраструктуру, щоб якомога більше киян мали можливість підвищувати свій імунітет та працездатність в умовах сучасного світу
- - розвивати громадський сектор, який має стати партнером міста та підтримувати низові ініціативи із залучення до здорового способу життя
- - добитись ефективного використання бюджетних коштів.
Зауважимо, що Медведенко двічі ставав чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, а також пограв в одній команді із легендарним Кобі Брайантом та Шакілом О’Нілом.