Дворазовий чемпіон НБА балотуватиметься в депутати від партії Вакарчука



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Медведенко до 2014 ркоу був помічником збірної України з баскетболу Facebook Медведенка

Медведенко будує політичну кар’єру

Колишній гравець клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» та збірної України Станіслав Медведенко пішов у депутати.

Колишній центровий буде балотуватися до Київської міської ради від партії Голос, яку заснував Святослав Вакарчук.

«Сьогодні я вперше заявляю, що йду разом з командою «Голос» по Дніпровському району Києва в депутати Київської міської ради. Ключовим фактором мого вибору стала кандидатура Сергій Притула на посаду міського голови Києва. Об’єднаною командою професіоналів ми підтримуємо Сергія і готові вкладати свої знання, досвід і ресурси заради змін в місті в якому живемо», - заявив Медведенко.

Також колишній баскетболіст назвав першими своїми завданням необхідність продовжувати:

- відновлювати інфраструктуру шкіл і якісну доступну вуличну спортивну інфраструктуру, щоб якомога більше киян мали можливість підвищувати свій імунітет та працездатність в умовах сучасного світу

- розвивати громадський сектор, який має стати партнером міста та підтримувати низові ініціативи із залучення до здорового способу життя

- добитись ефективного використання бюджетних коштів.

Зауважимо, що Медведенко двічі ставав чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, а також пограв в одній команді із легендарним Кобі Брайантом та Шакілом О’Нілом.