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    Зірковий новачок: капітан збірної України з баскетболу перейшов в «Дніпро»

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    <p>Кравцов - учасник матчу всіх зірок української Суперліги в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роках</p> - Зірковий новачок: капітан збірної України з баскетболу перейшов в «Дніпро»

    Кравцов - учасник матчу всіх зірок української Суперліги в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роках

    Світлина - сайт Федерації баскетболу України і Facebook БК Дніпро

    Кравцов встиг пограти два сезони в найсильнішій лізі планети – НБА

    «Дніпро» повідомив про досягнення угоди з капітаном збірної України з баскетболу В’ячеславом Кравцовим.

    Капітан збірної України наступний сезон проведе в складі чинного чемпіона України. Попереднім клубом центрового був японський «НеоФенікс». Таким чином, Кравцов вперше за останні вісім сезонів виступить у чемпіонаті України.

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    Зірковий новачок: капітан збірної України з баскетболу перейшов в «Дніпро»

    Раніше Кравцов грав за БК «Київ», «Донецьк», клуби НБА «Детройт Пістонс», «Фінікс Санс», «Гуанджоу» (Китай), «Сарагоса» (Іспанія), «ЦСКА» (Росія), «Валенсія» (Іспанія), «Ескішехір» (Туреччина), «Фуенлабрада» (Іспанія), «Бургос» (Іспанія).

    В НБА він провів 45 ігор за «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санс»: в середньому набирав по 2,2 очка, 1,4 підбирання, 0,2 передачі (67,2 відсотка реалізації з гри).

    Відзначимо, що наш співвітчизник ставав чемпіон України (2005, 2012 роки), і чемпіоном Іспанії (2017). Крім того, у складі збірної України взяв участь в чотирьох Євробаскет і чемпіонаті світу.

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    баскетбол НБА В'ячеслав Кравцов БК Дніпро Детройт Пістонс «Фінікс Санс» БК ЦСКА (Москва)
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