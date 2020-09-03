Зірковий новачок: капітан збірної України з баскетболу перейшов в «Дніпро»



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Кравцов - учасник матчу всіх зірок української Суперліги в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роках Світлина - сайт Федерації баскетболу України і Facebook БК Дніпро

Кравцов встиг пограти два сезони в найсильнішій лізі планети – НБА

«Дніпро» повідомив про досягнення угоди з капітаном збірної України з баскетболу В’ячеславом Кравцовим.

Капітан збірної України наступний сезон проведе в складі чинного чемпіона України. Попереднім клубом центрового був японський «НеоФенікс». Таким чином, Кравцов вперше за останні вісім сезонів виступить у чемпіонаті України.

Раніше Кравцов грав за БК «Київ», «Донецьк», клуби НБА «Детройт Пістонс», «Фінікс Санс», «Гуанджоу» (Китай), «Сарагоса» (Іспанія), «ЦСКА» (Росія), «Валенсія» (Іспанія), «Ескішехір» (Туреччина), «Фуенлабрада» (Іспанія), «Бургос» (Іспанія).

В НБА він провів 45 ігор за «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санс»: в середньому набирав по 2,2 очка, 1,4 підбирання, 0,2 передачі (67,2 відсотка реалізації з гри).

Відзначимо, що наш співвітчизник ставав чемпіон України (2005, 2012 роки), і чемпіоном Іспанії (2017). Крім того, у складі збірної України взяв участь в чотирьох Євробаскет і чемпіонаті світу.