  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гра м'язами: «Ліверпуль» здолав «Баварію» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)

    • Розсилка
    Віржіл ван Дайк - надійний в обороні і результативний попереду - Гра м'язами: «Ліверпуль» здолав «Баварію» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Віржіл ван Дайк - надійний в обороні і результативний попереду
    theguardian.com

    Переможним виявився м'яч стовпа мерсисайдської оборони Віржіла ван Дайка

    Англійський «Ліверпуль» пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/2019. Після нульової нічиєї в домашньому матчі мерсисайдці за грою надзвичайно переконливо здолали на виїзді «Баварію».

    Читайте також

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) - «Ліверпуль» (Англія) - 1:3
    (перший матч - 0:0)

    Голи: 0:1 - Садіо Мане (26). 1:1 - Матіп (39, автогол). 1:2 - ван Дайк (69). 1:3 - Садіо Мане (84)
    «Баварія»: Мануель Нойєр (к) - Рафінья, Зюле, Гуммельс, Алаба - Хаві Мартінес (Ґорецка, 72), Тьяґо Алькантара - Хамес (Ренату Саншеш, 79) - Ґнабрі, Роберт Левандовскі, Рібері (Кінґслі Коман, 61). Тренер - Ніко Ковач
    «Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дайк, Ендрю Робертсон - Джеймс Мілнер (Адам Лаллана, 87), Джордан Гендерсон (к) (Фабіньо, 13), Вейналдум - Салах, Фірміно (Оріґі, 83), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп
    Суддя: Орсато (Італія)
    Попередження: Ренату Саншеш (84) - Фабіньо (43), Матіп (63), Ендрю Робертсон (90+2)
    13 березня. Мюнхен. Allianz Arena

    Обидві команди грали надзвичано обережно. І, можливо, не робили б різких рухів, якби не помилка воротаря господарів Мануеля Нойєра, уотрий вибіг невиправдано далеко з воріт і дозволив себе обіграти Садіо Мане - 0:1.

    Правда, відігралася «Баварія» вельми швидко. Серж Ґнабрі отримав довгий вертикальний пас із власної половини і виконав справа вздовж воріт передачу на Роберта Левандовскі. Жоель Матіп поляка випередив, але зрізав м'яч у власні ворота.

    А переможним виявився м'яч, забитий у середині другого тайму лідером «Ліверпуля», центральним оборонцем Віржілом ван Дайком, який замкнув передачу з кутового - 1:2.

    Остаточно добив «Баварію» той же Мане, який замкнув ударом головою вишукану передачу Мохамеда Салаха зовнішньою стороною стопи справа.

    Мюнхенці вперше за останніх вісім років не змогли пройти стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 16 березня і розпочнеться о 12:00 за центральноєвропейським часом. Через годину відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

    Читайте також
    Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Ліверпуль Садіо Мане Віржіл ван Дайк Жоель Матіп Мануель Нойєр Юрґен Клопп Ніко Ковач Тьяґо Алькантара Хамес Родріґес Кінґслі Коман Франк Рібері Дівок Оріґі Адам Лаллана Джеймс Мілнер Роберто Фірміно Аліссон Бекер Джордан Гендерсон Мохамед Салах Фабіньо Серж Ґнабрі Рафінья Хаві Мартінес Леон Ґорецка Ренату Саншеш Роберт Левандовскі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ