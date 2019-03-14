Гра м'язами: «Ліверпуль» здолав «Баварію» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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Віржіл ван Дайк - надійний в обороні і результативний попереду theguardian.com

Переможним виявився м'яч стовпа мерсисайдської оборони Віржіла ван Дайка

Англійський «Ліверпуль» пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/2019. Після нульової нічиєї в домашньому матчі мерсисайдці за грою надзвичайно переконливо здолали на виїзді «Баварію».

Голи: 0:1 - Садіо Мане (26). 1:1 - Матіп (39, автогол). 1:2 - ван Дайк (69). 1:3 - Садіо Мане (84)

«Баварія»: Мануель Нойєр (к) - Рафінья, Зюле, Гуммельс, Алаба - Хаві Мартінес (Ґорецка, 72), Тьяґо Алькантара - Хамес (Ренату Саншеш, 79) - Ґнабрі, Роберт Левандовскі, Рібері (Кінґслі Коман, 61). Тренер - Ніко Ковач

«Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дайк, Ендрю Робертсон - Джеймс Мілнер (Адам Лаллана, 87), Джордан Гендерсон (к) (Фабіньо, 13), Вейналдум - Салах, Фірміно (Оріґі, 83), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп

Суддя: Орсато (Італія)

Попередження: Ренату Саншеш (84) - Фабіньо (43), Матіп (63), Ендрю Робертсон (90+2)

13 березня. Мюнхен. Allianz Arena

Обидві команди грали надзвичано обережно. І, можливо, не робили б різких рухів, якби не помилка воротаря господарів Мануеля Нойєра, уотрий вибіг невиправдано далеко з воріт і дозволив себе обіграти Садіо Мане - 0:1.

Правда, відігралася «Баварія» вельми швидко. Серж Ґнабрі отримав довгий вертикальний пас із власної половини і виконав справа вздовж воріт передачу на Роберта Левандовскі. Жоель Матіп поляка випередив, але зрізав м'яч у власні ворота.

А переможним виявився м'яч, забитий у середині другого тайму лідером «Ліверпуля», центральним оборонцем Віржілом ван Дайком, який замкнув передачу з кутового - 1:2.

Остаточно добив «Баварію» той же Мане, який замкнув ударом головою вишукану передачу Мохамеда Салаха зовнішньою стороною стопи справа.

Мюнхенці вперше за останніх вісім років не змогли пройти стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 16 березня і розпочнеться о 12:00 за центральноєвропейським часом. Через годину відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.