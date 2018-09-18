  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розпочато продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Чехія

    • Розсилка
    Фото: ФФУ - Розпочато продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Чехія
    Фото: ФФУ

    Найдешевші квитки коштують 50 гривень

    Національна збірна України продовжує свої виступи в Лізі націй.

    Після двох турів наша команда одноосібно очолює групу B1.

    16 жовтня 2018 року о 21.45 у Харкові на ОСК «Металіст» розпочнеться матч 3-го туру турніру Україна - Чехія.

    Із 5 вересня відкрито онлайн-продаж квитків.

    Реалізація квитків у касах ОСК «Металіст» розпочнеться з наступного тижня, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Придбати квитки можна за будь-яким документом, що посвідчує особу.

    При собі потрібно мати оригінал власного документа та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

    Вартість квитків: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450, 500 грн.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ