Розпочато продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Чехія



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Фото: ФФУ

Найдешевші квитки коштують 50 гривень

Національна збірна України продовжує свої виступи в Лізі націй.

Після двох турів наша команда одноосібно очолює групу B1.

16 жовтня 2018 року о 21.45 у Харкові на ОСК «Металіст» розпочнеться матч 3-го туру турніру Україна - Чехія.

Із 5 вересня відкрито онлайн-продаж квитків.

Реалізація квитків у касах ОСК «Металіст» розпочнеться з наступного тижня, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Придбати квитки можна за будь-яким документом, що посвідчує особу.

При собі потрібно мати оригінал власного документа та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

Вартість квитків: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450, 500 грн.