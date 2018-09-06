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    Руденко та Нагорна – переможці Кубку України з більярду у пулі «Вісімка»

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    Руденко та Нагорна – переможці Кубку України з більярду у пулі «Вісімка»

    Микита та Вікторія виявилися сильнішими за суперників

    Нещодавно відбувся Кубок України зі спортивного більярду (дисципліна – пул «Вісімка»).

    Загалом участь у змаганнях взяли 34 спортсмени, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Переможцями у своїх категоріях стали Руденко Микита та Нагорна Вікторія.

    Головною родзинкою змагань стала участь англійського більярдиста Флойда Сілкотта.

    Та українські спортсмени продемонстрували гідний спротив, обігравши англійця з рахунком 5:2 (Руденко Іван) і 5:3 (Міхановський Євген).

    Півфінали жіночого заліку завершились наступним чином: Сіранчук Дарина поступилась місцем у фіналі Красножон Дарині (0:6), а Нагорна обіграла свою ученицю Соломко Богдану (6:2).

    У фіналі Вікторія впевнено подолала Дарину з рахунком 6:3, заволодівши трофеєм.

    Цікавим фактом чоловічого заліку стало те, що всі матчі чвертьфіналу завершились рахунками 6:0.

    У півфіналі Пацура Віталій виграв у Скворцова В’ячеслава (6:2), а Руденко Микита обіграв Нікіфорова Миколу (6:2).

    Переможцем турніру серед чоловіків став Руденко Микита.

    спорт Кубок України
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