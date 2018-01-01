«Рух» повернув у «Карпати» трьох виконавців, ще один проведе з львів'янами збори
- Сьогодні, 18:20
-
Розсилка
Святослав Козловський проведе зимові збори із «зелено-білими»
Центральні півзахисники «Руху» Назар Вербний і Юрій Ткачук, які у літньо-осінній частині чемпіонату на правах оренди виступали за «Рух», повертаються у «Карпати».
Складе їм компанію і крайній півзахисник винниківчан Святослав Козловський, інформує офіційний сайт клубу.
Усі троє проведуть із «зелено-білими» перші тренувальні збори, а потім вирішиться їхня подальша доля.
Окрім того, центральний і крайній захисники Андрій Гурський та його тезка Маркович залишили табір винниківського клубу.
Маркович у першій частині чемпіонату виступав за «Рух» на правах оренди, за цей час провів 9 поєдинків і відзначився однією результативною передачею. Через травму продемонструвати усі свої можливості не зумів.
Тепер він повернеться у розташування львівських «Карпат», з якими має чинну угоду.
Гурський виступає вже четвертий сезон у «Русі». У його складі тріумфував на обласному й аматорському рівнях, також допоміг здобути срібні нагороди у Другій лізі, що дозволило «Руху» підвищитися у класі.
У поточному чемпіонаті за «жовто-чорних» Андрій провів 17 поєдинків. А тепер у статусі вільного агента перейде до іншого колективу.