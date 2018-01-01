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    «Рух» повернув у «Карпати» трьох виконавців, ще один проведе з львів'янами збори

    Святослав Козловський проведе зимові збори із «зелено-білими»
    Центральні півзахисники «Руху» Назар Вербний і Юрій Ткачук, які у літньо-осінній частині чемпіонату на правах оренди виступали за «Рух», повертаються у «Карпати». Складе їм компанію і крайній півзахисник винниківчан Святослав Козловський, інформує офіційний сайт клубу. Усі троє проведуть із
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    Андрій Гурський. Фото ФК &laquo;Рух&raquo;
    Андрій Гурський. Фото ФК «Рух»

    Святослав Козловський проведе зимові збори із «зелено-білими»

    Центральні півзахисники «Руху» Назар Вербний і Юрій Ткачук, які у літньо-осінній частині чемпіонату на правах оренди виступали за «Рух», повертаються у «Карпати».

    Складе їм компанію і крайній півзахисник винниківчан Святослав Козловський, інформує офіційний сайт клубу.

    Усі троє проведуть із «зелено-білими» перші тренувальні збори, а потім вирішиться їхня подальша доля.

    Окрім того, центральний і крайній захисники Андрій Гурський та його тезка Маркович залишили табір винниківського клубу.

    Маркович у першій частині чемпіонату виступав за «Рух» на правах оренди, за цей час провів 9 поєдинків і відзначився однією результативною передачею. Через травму продемонструвати усі свої можливості не зумів.

    Тепер він повернеться у розташування львівських «Карпат», з якими має чинну угоду.

    Гурський виступає вже четвертий сезон у «Русі». У його складі тріумфував на обласному й аматорському рівнях, також допоміг здобути срібні нагороди у Другій лізі, що дозволило «Руху» підвищитися у класі.

    У поточному чемпіонаті за «жовто-чорних» Андрій провів 17 поєдинків. А тепер у статусі вільного агента перейде до іншого колективу.

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