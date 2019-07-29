Руні через дружину повернеться з США до Англії



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Дружина Уейна Руні Колін нещаслива в США і хоче скоріше повернутися додому

Нападник «Ді-Сі Юнайтед» Уейн Руні після закінчення контракту зі своїм клубом покине США і повернеться в Англію. Як повідомляє The Sun, причиною стане дружина форварда Колін, яка хоче повернутися на батьківщину, щоб її сім'я і діти росли «в звичному оточенні».

Видання зазначає, що дружина Руні нещаслива в США і хоче скоріше повернутися додому. Колін у вересні наступного року хоче повернутися в будинок в Чеширі вартістю £1,45 млн (близько € 1,62 млн). Також вона сподівається, що її чотири сини будуть зараховані до школи на початок семестру в січні 2021 року - за 10 місяців до закінчення терміну дії контракту Уейна з «Ді-Сі Юнайтед».

Раніше Уейн виступав за «Евертон» і «Манчестер Юнайтед». У складі «червоних дияволів» він 5 разів ставав чемпіоном Англії. Також в його активі 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка країни, Кубок Англії. Він є переможцем Ліги чемпіонів, Ліги Європи і клубного чемпіонату світу.