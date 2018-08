Руслан Маліновський продовжив угоду з «Генком»

Тепер контракт українця з бельгійським клубом розрахований до 2022 року

«Генк» домовився з Русланом Маліновським про продовження його контракту.

Тепер угода українського футболіста з бельгійським клубом розрахована до 2022 року.

Про це повідомляє офіційний сайт «Генка».

