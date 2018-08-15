Руслан Маліновський продовжив угоду з «Генком»



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Руслан Маліновський

Тепер контракт українця з бельгійським клубом розрахований до 2022 року

«Генк» домовився з Русланом Маліновським про продовження його контракту.

Тепер угода українського футболіста з бельгійським клубом розрахована до 2022 року.

Про це повідомляє офіційний сайт «Генка».

Zondag onze tweede thuiswedstrijd in de competitie en het is nog steeds supervoordelig om een abonnement te kopen! EN het voetbal op de mat is om van te smullen! Waarom twijfel je nog?! Koop nu je abonnement! https://t.co/qgyaaUeMof pic.twitter.com/NlZNBwdi06 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 14 серпня 2018 р.

Маліновський грає за «Генк» із січня 2016 року. Спочатку він виступав в оренді з донецького «Шахтаря», а з липня 2017 року став повноцінним гравцем клубу.

«Завдяки своїй відданості та фантастичній техніці, півзахисник швидко перетворився на важливу ланку у нашій команді», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

У поточному сезоні Руслан забив уже п'ять м'ячів у п’яти матчах за «Генк».