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    Руслан Маліновський продовжив угоду з «Генком»

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    Руслан Маліновський - Руслан Маліновський продовжив угоду з «Генком»
    Руслан Маліновський

    Тепер контракт українця з бельгійським клубом розрахований до 2022 року

    «Генк» домовився з Русланом Маліновським про продовження його контракту.

    Тепер угода українського футболіста з бельгійським клубом розрахована до 2022 року.

    Про це повідомляє офіційний сайт «Генка».

    Маліновський грає за «Генк» із січня 2016 року. Спочатку він виступав в оренді з донецького «Шахтаря», а з липня 2017 року став повноцінним гравцем клубу.

    «Завдяки своїй відданості та фантастичній техніці, півзахисник швидко перетворився на важливу ланку у нашій команді», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    У поточному сезоні Руслан забив уже п'ять м'ячів у п’яти матчах за «Генк».

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