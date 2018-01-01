Руслан Ротань вп’яте став батьком
- Сьогодні, 21:47
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Руслан Ротань. Фото: Getty Images
У сім'ї капітана збірної України - поповнення
У півзахисника збірної України Руслана Ротаня напередодні Нового року народилася донечка Домініка.
Відтак у Ротаня п'ятеро дітей: три дівчинки і два хлопчики (Ангеліні - 11 років, Богдану - 9, Захару - 7, Мирославі - 4). Про це повідомляє Команда №1.
Нагадаємо, що, за попередньою інформацією, Ротань може перейти в «Динамо» вже цього тижня, а контракт буде розрахований на півроку.