Сабо та Маркевич зробили прогноз на матч «Динамо» – «Шахтар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йожеф Сабо

Фахівці поділилися своїми думками напередодні принципового поєдинку

У п’ятницю, 3 серпня, на столичному НСК «Олімпійський» у межах третього туру Прем’єр-ліги силами поміряються київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

Своїми очікуваннями від поєдинку поділилися відомі українські футбольні експерти.

Так, Йожеф Сабо вважає, що обидві команди ще повністю не готові у фізичному плані.

«Від цього будуть «танцювати» обидва тренери – Хацкевич і Фонсека», - сказав він.

«У «Шахтаря» буде перевага, у тому числі у володінні м'ячем. «Динамо» буде захищатися й енергійно огризатися. Також кияни будуть намагатися зловити гравців «Шахтаря» на помилках», - додав Сабо.

Водночас, голова комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич зауважив, що «Динамо» вдома спробує перемогти.

«Звичайно, «Динамо» постарається перемогти – вдома рідні стіни допомагають. З іншого боку, «Шахтар» досить невдало грає проти «Динамо», тому, напевно, захоче реабілітуватися», - пояснив він.

«Шахтар» буде більше атакувати, а «Динамо» – грати на контратаках. Киянам цей «рецепт» допомагає у матчах з «гірниками». Не думаю, що щось буде кардинально змінено», - цитує Маркевича канал «Футбол 1».

Матч «Динамо» – «Шахтар» розпочнеться о 19:00.