Салах вразив результативністю у матчі проти Нігера
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Фото взяте з ресурсу smotrisport.tv
Збірна Єгипту розтрощила Нігер в рамках відбору на Кубок африканських націй
Хав'єр Агірре дебютує з розгромної перемоги на посаді головного тренера збірної Єгипту.
Підопічні Агірре забили шість м'ячів без відповіді збірній Нігеру. В чотирьох голах взяв участь лідер єгиптян Мохамед Салах
Нападник Ліверпуля відзначився дублем і двома результативними передачами. При цьому Салаху не вдалося реалізувати в матчі два одинадцятиметрових удари.
Кваліфікація Кубка африканських націй
Єгипет – Нігер – 6:0
Голи: Мохсен, 13, 73, Ашраф, 19, Салах, 29, 86, Елнені 90+2.
Джерело: football24.ua