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    Салах вразив результативністю у матчі проти Нігера

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    Фото взяте з ресурсу smotrisport.tv - Салах вразив результативністю у матчі проти Нігера
    Фото взяте з ресурсу smotrisport.tv

    Збірна Єгипту розтрощила Нігер в рамках відбору на Кубок африканських націй

    Хав'єр Агірре дебютує з розгромної перемоги на посаді головного тренера збірної Єгипту.

    Підопічні Агірре забили шість м'ячів без відповіді збірній Нігеру. В чотирьох голах взяв участь лідер єгиптян Мохамед Салах

    Нападник Ліверпуля відзначився дублем і двома результативними передачами. При цьому Салаху не вдалося реалізувати в матчі два одинадцятиметрових удари.

    Кваліфікація Кубка африканських націй

    Єгипет – Нігер – 6:0

    Голи: Мохсен, 13, 73, Ашраф, 19, Салах, 29, 86, Елнені 90+2.

    Джерело: football24.ua

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